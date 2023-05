Larissa Manoela esbanja corpão, sensualiza e rebola muito o bumbum GG; vídeo

Larissa Manoela, influenciadora digital, atriz global e modelo, deixou a galera enlouquecida ao compartilhar a coreografia de “Ela Vem”, na manhã deste sábado (20). A musa impressionou tanto por sua beleza quanto seu shape trincado.

“E ela vem…”, escreveu na legenda da publicação. Já no vídeo, Larissa Manoela resolveu colocar a calça mais apertadinha ao corpo, enquanto coloca a mão no joelho e dá sua clássica reboladinha. A musa ainda contou com uma blusa azul e uma pequena abertura na parte frontal, para deixar um decote mais minimalista.

“Linda, e além disso não perde a elegância nunca”, disse um fã no campo de comentários. “Saudades de te ver nas telinhas”, disparou mais uma. “Eu ainda acho que nunca alguém vai nascer tão linda como essa mulher, sinceramente”, comentou um terceiro.

Larissa Manoela conta como foi crescer aos olhos do público

Durante entrevista cedida à revista Quem, Larissa Manoela abriu seu coração e comentou mais como se sente ao crescer literalmente sendo vista por milhares de brasileiros.

“Vejo minhas escolhas de forma positiva e assertiva. Todas foram condizentes com o que acredito e consegui construir uma vida com resultados muito bons. Mas, precisei me preservar também. Eu cresci na frente das câmeras e as pessoas estavam sempre de olho em tudo que eu fazia”, disse Larissa Manoela.

“Então, eu e meus pais nos unimos para fazer o melhor para a Larissa Manoela ‘Pessoa Física’ e ‘Pessoa Jurídica’, evitando que toda essa pressão me sufocasse. Passar da infância para a adolescência é um processo cruel, especialmente com a internet. Eu peguei o começo dela, aliás, pois ainda dei muito autógrafo em santinho, papel, CDs. O Twitter foi uma das primeiras redes sociais que eu tive contato e não foi uma experiência muito bacana naquela época”, finalizou.

