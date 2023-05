Larissa Manoela mostra tatuagens, abusa da transparência e volume dos seios marcam blusa branca

Larissa Manoela encantou os fãs do Instagram nesta segunda-feira (15) e começou a semana com um clique apaixonante que está dando o que falar. A atriz surgiu posando no registro poético e fez um baita sucesso entre os mais de 49 milhões de seguidores que acumula em sua rede social.

+ Deborah Albuquerque ostenta corpão torneado, aperta os seios e abusa de calcinha pp

A atriz posou com um look básico para aproveitar o dia e exibiu suas novas tatuagens minimalistas, que deixaram os fãs enlouquecidos. Como sempre, a musa foi elogiada pelos internautas, mas o que Larissa não contava é que os fãs exaltariam nada mais, nada menos que sua axila… Sim, isso mesmo.

+ Letícia Colin coloca fio-dental, exibe tatuagem e ostenta corpaço; vídeo

“Nem reparei nas novas tatuagens, apenas foquei na perfeição que é essa axila bonita”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Essa mulher é a verdadeira perfeição, a gente vê pela pele perfeita”, exaltou outra fã da artista. “A mulher é toda linda, da cabeça aos pés”, disparou um terceiro.

Após desentendimentos com a mãe, Larissa Manoela decide que irá tomar conta de sua própria carreira

Independente! Recentemente, a atriz Larissa Manoela se tornou assunto nas redes sociais ao anunciar novos rumos em sua carreira. A musa das telinhas contou em seu Instagram oficial que estará, a partir de agora, agenciando seus próprios trabalhos. A decisão, no entanto, veio depois que uma série de desentendimentos entre Larissa e sua mãe, Silvana Santos, se tornaram públicos.

+ Vídeo: Isabella Santoni mergulha de fio-dental e rouba a cena com corpaço

“22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa ‘Mimalissa’, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo”, escreveu Lari na publicação.

Facebook e Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

“Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram”, afirmou a musa.

“O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto! É só voar”, declarou a atriz e, agora, empresária.

(*Metropolitana FM)