Ladrão trapalhão desmaia ao cair de telhado durante furto a casa

O homem de 31 anos caiu ao tentar fugir do local depois de ser flagrado por vizinho, no Recanto das Emas, nesse sábado (15/10)

Um homem de 31 anos desmaiou após cair do telhado enquanto praticava furto a residência, na quadra 405, do Recanto das Emas, no sábado (15/10). O criminoso foi socorrido, e preso em seguida.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), ele furtava uma casa, junto com um comparsa, e caiu ao tentar fugir do local depois de ser flagrado por um vizinho. Populares o contiveram até a chegada dos policias.

Testemunhas que acompanharam a ocorrência registraram o homem caído no chão.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) fez o transporte da vítima para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele teve escoriações, mas estava consciente, orientado e estável.

A vítima reconheceu os objetos furtados e foram recuperadas uma mangueira do compressor, chapéu, mochila, chinelo, cordão e panela elétrica.

O caso é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). O segundo suspeito fugiu do local.