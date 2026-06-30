Haaland decide no fim, Noruega vence Costa do Marfim e será adversária do Brasil nas oitavas

A Noruega está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e será a próxima adversária da Seleção Brasileira. Com gol decisivo de Erling Haaland nos minutos finais, os noruegueses venceram a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiram a vaga na próxima fase do Mundial.

Nusa abriu o placar ainda no primeiro tempo com um belo gol, mas a seleção africana reagiu na etapa final e chegou ao empate com Diallo. Quando a partida caminhava para a prorrogação, Haaland apareceu livre na área após jogada de Oscar Bobb e empurrou para as redes, decretando a vitória da equipe europeia.

O atacante norueguês chegou ao quinto gol na competição e confirmou seu protagonismo na campanha da seleção nórdica.

Equilíbrio e emoção até o fim

A Costa do Marfim teve maior volume de jogo em diversos momentos da partida e criou boas oportunidades para virar o confronto. Pépé, Diallo e Konan levaram perigo ao goleiro Nyland, que fez importantes defesas e ajudou a garantir a classificação norueguesa.

No primeiro tempo, Nusa marcou um golaço aos 39 minutos, colocando a Noruega em vantagem. Já na etapa complementar, Diallo, que entrou no decorrer da partida, deixou tudo igual após bela jogada individual e tabela com Pépé.

Quando os africanos pressionavam em busca da virada, Oscar Bobb avançou pela direita e encontrou Haaland sozinho na área. O camisa 9 apenas completou para o fundo do gol e selou a classificação.

Brasil enfrenta tabu histórico

O confronto das oitavas colocará frente a frente duas seleções que possuem um histórico favorável aos europeus. Em quatro partidas disputadas entre Brasil e Noruega, a Seleção Brasileira nunca venceu, acumulando duas derrotas e dois empates.

Já contra a Costa do Marfim, o retrospecto brasileiro é positivo. O único encontro entre as equipes aconteceu na Copa do Mundo de 2010, quando o Brasil venceu por 3 a 1.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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