São Mateus
Preso escapa da Delegacia Regional de São Mateus e fuga é investigada
Um homem de 27 anos, identificado como Marcelo dos Santos Santana, fugiu da Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9), pouco tempo após ser preso pela Polícia Civil.
De acordo com a corporação, o suspeito possuía mandados de prisão em aberto e havia sido conduzido à unidade policial juntamente com outros três homens.
Logo após a fuga, todas as forças de segurança foram mobilizadas para localizar o foragido. Até a última atualização, Marcelo dos Santos Santana ainda não havia sido recapturado.
A Polícia Civil informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar como ocorreu a fuga. A investigação é acompanhada pela Corregedoria da instituição.
Os outros três suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, permanecendo presos à disposição da Justiça.
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