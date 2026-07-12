Motorista morre em acidente entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Um homem de 53 anos morreu na manhã de sábado (11) após um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na ES-315, entre os quilômetros 26 e 27, nas proximidades da comunidade de Dilô Barbosa, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi arremessada para fora do veículo e teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ainda no local.

O motorista do caminhão relatou aos policiais que seguia pela rodovia quando, ao fazer uma curva, encontrou o carro trafegando na contramão. Segundo ele, não foi possível evitar a colisão. O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital particular.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará pelos procedimentos de necropsia antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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