Onde vai ser a Copa do Mundo de 2030? Veja os países-sede

Próxima edição do Mundial terá partidas em seis países de três continentes, entre junho e julho de 2030

A Copa do Mundo de 2026 ainda está em andamento, mas as sedes da próxima edição já está definida. Em comemoração ao centenário do torneio, o Mundial de 2030 será disputado em seis países de três continentes: Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha.

A candidatura conjunta de Marrocos, Portugal e Espanha foi a escolhida pela Fifa para receber a maior parte da competição. Dos 104 jogos previstos, 101 serão realizados nos três países.

Como forma de celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai em 1930, a Fifa determinou que as partidas de abertura aconteçam na América do Sul. Uruguai, Argentina e Paraguai receberão um jogo cada antes de o restante da competição seguir para Europa e África.

Por causa da distância entre os continentes, o calendário foi adaptado. As seis seleções envolvidas nas partidas realizadas na América do Sul terão mais de dez dias de intervalo antes da segunda rodada, período destinado ao deslocamento, descanso e adaptação ao novo país-sede.

A Copa do Mundo de 2030 começará em 8 de junho, com as partidas inaugurais na América do Sul. Os jogos em Marrocos, Espanha e Portugal terão início em 13 de junho, enquanto a grande final está marcada para 21 de julho.

Copa do Mundo de 2030

Países-sede: Argentina, Paraguai e Uruguai (um jogo cada); Espanha, Portugal e Marrocos (demais partidas);

Datas: 8 de junho a 21 de julho de 2030

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