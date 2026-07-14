Dois motociclistas morrem em acidentes em rodovia de São Mateus

Dois homens morreram em acidentes distintos registrados na rodovia ES-010, na região de Barra Nova, no interior litorâneo de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As ocorrências foram registradas nas madrugadas de domingo (12) e segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, o primeiro acidente aconteceu na madrugada de domingo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma motocicleta tombada fora da pista sobre o corpo do condutor, identificado como Luciano Faustino, de 47 anos, que já estava sem vida. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.

Já na madrugada desta segunda-feira, a PM foi novamente acionada para atender outro acidente envolvendo motocicleta na mesma rodovia. No local, os militares encontraram José Santos de Jesus Neto, de 23 anos, caído ao solo, sem sinais de vida. De acordo com a corporação, o jovem perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste.

A Polícia Científica informou que as perícias foram realizadas nas duas ocorrências e que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passarão por necropsia antes de serem liberados aos familiares.

As circunstâncias dos dois acidentes serão investigadas pelas autoridades.

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