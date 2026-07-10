Motorista morre após bater carro na traseira de retroescavadeira no Norte do ES

Um homem de 59 anos morreu após o carro que dirigia colidir na traseira de uma retroescavadeira na noite de sexta-feira (10), na rodovia ES-257, na altura de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com as informações, o impacto foi violento e o motorista morreu ainda no local do acidente. Outros dois passageiros que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos para atendimento médico. O estado de saúde deles não foi informado.

O condutor da retroescavadeira foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou depoimento. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.

As circunstâncias da colisão serão investigadas para esclarecer as causas do acidente.

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