Frente fria muda o tempo e traz chuva, ventos fortes e queda nas temperaturas no Espírito Santo

A passagem de uma frente fria pelo litoral e a atuação de ventos úmidos provocam mudanças no tempo no Espírito Santo a partir desta segunda-feira (13). A previsão é de aumento da nebulosidade, chuva fraca em diversas regiões do Estado, ventos moderados no litoral e queda nas temperaturas ao longo da semana.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta segunda-feira será marcada por muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida e fraca em todas as regiões capixabas.

Na terça-feira (14), os ventos marítimos continuam favorecendo a ocorrência de chuva no litoral, nas regiões Sul e Nordeste. Já o Noroeste deve permanecer com céu nublado, sem previsão de chuva significativa. As temperaturas seguem em declínio, com destaque para as áreas mais altas do Sul do Estado, onde os termômetros podem marcar mínima de 11°C.

Na quarta-feira (15), o sol volta a aparecer entre nuvens. De acordo com o Incaper e a Climatempo, ainda há previsão de chuva fraca no litoral durante a manhã, enquanto o centro-norte capixaba pode registrar pancadas rápidas, que perdem força ao longo da tarde. As rajadas de vento no litoral podem chegar a 70 km/h.

A tendência para quinta-feira (16) é de abertura do tempo na maior parte do Estado, com possibilidade de chuva rápida apenas no litoral Nordeste devido à umidade trazida pelo mar.

Já na sexta-feira (17), os ventos úmidos voltam a favorecer chuvas rápidas em alguns pontos do litoral capixaba. Nas demais regiões, a previsão é de céu parcialmente nublado e tempo firme.

A orientação é para que moradores, principalmente das áreas litorâneas, fiquem atentos às condições do tempo, devido ao aumento da intensidade dos ventos e à queda nas temperaturas nos próximos dias.

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