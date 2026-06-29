Connect with us

Nacional

Empresário baiano é preso em veleiro com 500 kg de cocaína na Espanha

Published

9 horas ago

on

Marcelo Nabuco Zollinger | Foto: Reprodução/redes sociais

A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de 740 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias.

O empresário baiano Marcelo Nabuco Zollinger, sócio de uma concessionária Harley-Davidson na Bahia, foi preso sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas durante uma operação internacional de combate ao narcotráfico realizada no Oceano Atlântico. A identidade do investigado só foi confirmada na sexta-feira (26).

A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de 740 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias, na Espanha. Segundo autoridades espanholas, a embarcação vinha sendo monitorada há alguns dias antes da abordagem.

Além do empresário brasileiro, estavam no veleiro outro cidadão do Brasil e um homem de nacionalidade marroquina. Durante a inspeção, os agentes localizaram aproximadamente 500 quilos de cocaína escondidos no interior da embarcação.

A defesa de Marcelo Nabuco Zollinger afirmou que a divulgação incompleta do nome do investigado tem gerado equívocos e prejudicado a imagem de familiares, especialmente a do pai, médico conhecido por sua atuação profissional ao longo de décadas. O advogado Sérgio Habib destacou que o pai do empresário não possui qualquer ligação com as atividades atribuídas ao investigado.

A defesa também negou as acusações e declarou confiança de que os fatos serão esclarecidos ao longo da instrução processual, que ainda não teve início.

A operação foi conduzida pelo Serviço de Vigilância Aduaneira da Agência Tributária da Espanha, com apoio da Guarda Civil e da Polícia Nacional.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!

Comente Abaixo
Related Topics:
Saúde53 minutos ago

Os riscos de tomar tadalafila para melhorar o desempenho; entenda

Como o medicamento pode ser comprado sem receita, especialistas alertam que o uso sem orientação e combinado com álcool ou...
Nacional5 horas ago

IBGE abre seleção com 1,4 mil vagas temporárias para níveis médio e superior

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado com 1.414 vagas temporárias para candidatos de...
Internacional6 horas ago

Mãe de acusada de matar o namorado em Dubai pede que ela seja poupada de fuzilamento

Inglesa alega ter sido vítima de vários episódios de violência doméstica e que agiu em legítima defesa A mãe de...
Nacional9 horas ago

Empresário baiano é preso em veleiro com 500 kg de cocaína na Espanha

A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de...
Nacional9 horas ago

Criança de 3 anos sofre queimaduras graves após explosão de tacho

Uma criança de apenas 3 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um tacho na tarde deste domingo (28),...
Internacional9 horas ago

Menino morre de raiva após contato com morcego sem mordida aparente

Caso no Canadá reforça que contato direto com morcegos exige avaliação médica imediata, mesmo sem sinais de mordida ou arranhão...
Internacional9 horas ago

“Batman” da vida real amarra suspeitos em postes usando fita adesiva

Igual aos quadrinhos, o “Batman” da vida real faz justiça com as próprias mãos e vira alvo de investigação policial...
Versão Impressa3 meses ago

FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 meses ago

FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus14 horas ago

Espírito Santo promove Encontro das Águas para fortalecer a gestão dos recursos hídricos

Nesta terça-feira (30), o Espírito Santo realiza o Encontro das Águas, evento que reunirá representantes do poder público, Comitês de...
São Mateus1 dia ago

Homem é preso após perseguição e ser encontrado escondido no forro de casa em São Mateus

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27), no bairro Nova Era, em São Mateus, após...
São Mateus1 dia ago

OBRAS | Prefeitura de São Mateus vai investir R$ 100 milhões em melhorias no município

A Prefeitura de São Mateus abriu um crédito adicional suplementar de R$ 100 milhões no orçamento municipal para a realização...

Regional

Regional10 horas ago

Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no Noroeste do ES

Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no ES Um homem foi preso após tentar matar outro...
Regional2 dias ago

Pai tentou contratar pistoleiro por R$ 50 mil para matar filho no Noroeste do ES

Agricultor também revelou desejo de cometer ataques contra policiais e em locais públicos. Ele foi preso após alerta enviado pela...
Regional2 dias ago

Deputado Tyago Hoffmann participa de entregas que fortalecem a saúde e ampliam o acesso aos serviços em Nova Venécia

O deputado estadual Tyago Hoffmann esteve em Nova Venécia, nesta sexta-feira (26), para uma agenda marcada por importantes entregas voltadas...

Estadual

Estadual1 dia ago

Mais de 500 motoristas são flagrados dirigindo com CNH suspensa no Espírito Santo

Mesmo após terem o direito de dirigir suspenso, 564 condutores foram flagrados circulando pelas ruas do Espírito Santo em 2026....
Estadual1 dia ago

Funcionário morre soterrado em silo de grãos em granja na região Serrana do ES

Segundo a Polícia Militar, o funcionário, de 41 anos, realizava a limpeza no interior de um dos silos da empresa...
Estadual2 dias ago

Três apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e faturam mais de R$ 32 mil cada

Três apostadores do Espírito Santo bateram na trave e acertaram cinco dezenas do concurso 3024 da Mega-Sena, sorteado na noite...

Nacional

Nacional10 horas ago

Homem grava sexo sem consentimento e ameaça expor ex em grupos

O homem passou a ameaçar divulgar os vídeos em grupos de moradores de Petrolândia e também enviá-los ao atual companheiro...
Nacional10 horas ago

Estudante de medicina é morta a facadas em MG; namorado acaba preso

Acadêmica de medicina foi encontrada morta dentro do apartamento em Barbacena (MG); o caso é investigado como feminicídio A estudante...
Nacional10 horas ago

Homem é preso após ameaçar ex de morte por mensagens de aplicativo

O homem chegou a agredir a vítima e fazer ameaças na presença dos policiais. Ele recebeu voz de prisão e...

Policial

Policial2 meses ago

BR-101  | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari

Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Policial3 meses ago

Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo

Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Policial3 meses ago

Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia

Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento2 meses ago

Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes

A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Entretenimento2 meses ago

Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”

A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Entretenimento2 meses ago

Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores

A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...

POLÍTICA

Política3 meses ago

Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação

Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Política3 meses ago

Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação

Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Política3 meses ago

Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais

A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...

Esportes

Esportes11 horas ago

Brasil vira sobre o Japão no fim e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Foi na raça, na emoção e no apagar das luzes! O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de...
Esportes3 dias ago

Brasil avança como líder e define confronto contra o Japão no mata-mata da Copa

A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e carimbou a vaga para a segunda fase da Copa do Mundo na liderança...
Esportes5 dias ago

Brasil vence Escócia e marca retorno de Neymar

A Seleção Brasileira confirmou sua força na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Escócia por 3 a 0...

Mais Lidas da Semana