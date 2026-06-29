Empresário baiano é preso em veleiro com 500 kg de cocaína na Espanha

A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de 740 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias.

O empresário baiano Marcelo Nabuco Zollinger, sócio de uma concessionária Harley-Davidson na Bahia, foi preso sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas durante uma operação internacional de combate ao narcotráfico realizada no Oceano Atlântico. A identidade do investigado só foi confirmada na sexta-feira (26).

A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de 740 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias, na Espanha. Segundo autoridades espanholas, a embarcação vinha sendo monitorada há alguns dias antes da abordagem.

Além do empresário brasileiro, estavam no veleiro outro cidadão do Brasil e um homem de nacionalidade marroquina. Durante a inspeção, os agentes localizaram aproximadamente 500 quilos de cocaína escondidos no interior da embarcação.

A defesa de Marcelo Nabuco Zollinger afirmou que a divulgação incompleta do nome do investigado tem gerado equívocos e prejudicado a imagem de familiares, especialmente a do pai, médico conhecido por sua atuação profissional ao longo de décadas. O advogado Sérgio Habib destacou que o pai do empresário não possui qualquer ligação com as atividades atribuídas ao investigado.

A defesa também negou as acusações e declarou confiança de que os fatos serão esclarecidos ao longo da instrução processual, que ainda não teve início.

A operação foi conduzida pelo Serviço de Vigilância Aduaneira da Agência Tributária da Espanha, com apoio da Guarda Civil e da Polícia Nacional.

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