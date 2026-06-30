IBGE abre seleção com 1,4 mil vagas temporárias para níveis médio e superior

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado com 1.414 vagas temporárias para candidatos de níveis médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do portal do Instituto Avalia.

Os profissionais selecionados atuarão nas operações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no Censo Nacional da População em Situação de Rua.

Do total de vagas, 1.020 são destinadas ao cargo de analista censitário e 394 para agente censitário de qualidade, ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados por até 48 meses, conforme a necessidade do órgão.

As oportunidades para analista abrangem diversas áreas, como agronomia, assistência social, cartografia, ciência de dados, contabilidade, economia, estatística, geografia, jornalismo e tecnologia da informação. Já os agentes censitários de qualidade serão responsáveis por fiscalizar e verificar a qualidade das informações coletadas em campo, assegurando o cumprimento da metodologia adotada pelo IBGE.

A taxa de inscrição é de R$ 37,50 para o cargo de analista censitário e R$ 41,76 para agente censitário de qualidade. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa. O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Os salários podem chegar a R$ 5.255,40 para analista censitário e R$ 2.932 para agente censitário de qualidade, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de agosto e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

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