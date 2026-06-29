Criança de 3 anos sofre queimaduras graves após explosão de tacho

Uma criança de apenas 3 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um tacho na tarde deste domingo (28), em Monte Mor, no interior de São Paulo. O padrasto da menina também sofreu queimaduras durante o acidente doméstico.

Segundo informações, a família acendia o tacho quando ocorreu a explosão, fazendo com que as chamas atingissem as duas vítimas. Familiares prestaram os primeiros socorros e levaram a criança e o padrasto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João Brichi.

De acordo com a equipe médica, a menina sofreu queimaduras em 36% do corpo. Além disso, o calor intenso e a inalação de fumaça comprometeram o sistema respiratório da criança, que precisou ser intubada ainda na unidade de saúde.

Após ser estabilizada, ela foi transferida de ambulância para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, onde permanece sob cuidados especializados.

O padrasto também sofreu queimaduras, mas apresenta quadro estável e sem risco de morte. Ele foi encaminhado para o Hospital Irmãos Penteado, em Campinas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Monte Mor informou que acompanha o caso e oferece assistência à família. As circunstâncias que provocaram a explosão do tacho ainda não foram divulgadas.

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