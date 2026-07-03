Estadual
Lei de autoria de Tyago Hoffmann fortalece política estadual para pessoas com altas habilidades e superdotação no ES
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O Espírito Santo passa a contar com uma política pública específica voltada ao desenvolvimento e à inclusão de pessoas com...
Policial da reserva é preso após confusão em bar no Balneário de Guriri
Um policial militar da reserva, de 59 anos, foi preso após se envolver em uma confusão em um bar no...
São Mateus avança no fortalecimento do agronegócio com novo Centro de Capacitação do SENAR-ES
Projeto de lei para doação do terreno segue para análise da Câmara Municipal; investimento previsto supera R$ 20 milhões A...
2ª etapa do Circuito Nigth Run em Conceição da Barra
O evento reuniu cerca de 400 atletas em noite mágica no cais da cidade e segue para a terceira etapa...
São Mateus tem mais de 90 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano
O município de São Mateus contará com 92.420 eleitores aptos a votar nas eleições gerais deste ano, marcadas para o...
Frente fria chega ao ES, derruba temperaturas e coloca três cidades em alerta
Uma frente fria começa a atuar no Espírito Santo nesta sexta-feira (3), provocando mudanças no tempo em todas as regiões...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 01/07/2026
Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
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São Mateus
Encontro das Águas debate soluções e planos de crise contra a estiagem em São Mateus
O auditório do Sesc São Mateus ficou lotado durante a primeira edição do Encontro das Águas, evento promovido pelo Grupo...
Wanderlei Segantini é reeleito presidente da Câmara de São Mateus
Os vereadores de São Mateus realizaram, na tarde desta terça-feira (30), a eleição da Mesa Diretora que comandará os trabalhos...
VÍDEO | Briga durante jogo termina em quebra-quebra em bar de São Mateus
Imagens registram empurrões, lançamento de objetos e pessoas tentando conter os envolvidos Uma briga generalizada terminou em um quebra-quebra na noite de...
Regional
GWM lança fábrica em Aracruz e marca nova etapa para a indústria automotiva no Espírito Santo
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, participou, nesta terça-feira (30), da cerimônia de lançamento da fábrica da GWM (Great Wall...
Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no Noroeste do ES
Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no ES Um homem foi preso após tentar matar outro...
Pai tentou contratar pistoleiro por R$ 50 mil para matar filho no Noroeste do ES
Agricultor também revelou desejo de cometer ataques contra policiais e em locais públicos. Ele foi preso após alerta enviado pela...
Estadual
Fábrica da GWM no ES vai gerar 10 mil empregos e iniciar operações em 2029
Unidade em Aracruz será estratégica para exportações na América Latina e integra plano de R$ 10 bilhões da montadora chinesa...
Mais de 500 motoristas são flagrados dirigindo com CNH suspensa no Espírito Santo
Mesmo após terem o direito de dirigir suspenso, 564 condutores foram flagrados circulando pelas ruas do Espírito Santo em 2026....
Funcionário morre soterrado em silo de grãos em granja na região Serrana do ES
Segundo a Polícia Militar, o funcionário, de 41 anos, realizava a limpeza no interior de um dos silos da empresa...
Nacional
IBGE abre seleção com 1,4 mil vagas temporárias para níveis médio e superior
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado com 1.414 vagas temporárias para candidatos de...
Empresário baiano é preso em veleiro com 500 kg de cocaína na Espanha
A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de...
Criança de 3 anos sofre queimaduras graves após explosão de tacho
Uma criança de apenas 3 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um tacho na tarde deste domingo (28),...
Policial
Jovem é preso com pistola e mais de um quilo de drogas em São Mateus
Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sábado (27), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte...
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
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Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Haaland decide no fim, Noruega vence Costa do Marfim e será adversária do Brasil nas oitavas
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VÍDEO | Torcedor do Japão se revolta com derrota e é consolado por brasileiros após jogo da Copa
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