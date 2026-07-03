Lei de autoria de Tyago Hoffmann fortalece política estadual para pessoas com altas habilidades e superdotação no ES

O Espírito Santo passa a contar com uma política pública específica voltada ao desenvolvimento e à inclusão de pessoas com altas habilidades e superdotação. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Tyago Hoffmann, foi sancionada pelo governador Ricardo Ferraço e institui a Política Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento de Pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação, consolidando um marco importante para a educação inclusiva e para a valorização dos talentos capixabas.

A nova legislação estabelece diretrizes para ampliar a identificação, o acompanhamento e o desenvolvimento das potencialidades de crianças, adolescentes e adultos com altas habilidades, promovendo ações integradas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e inovação. O objetivo é garantir oportunidades, inclusão e o pleno desenvolvimento dessas pessoas, reconhecendo suas especificidades e necessidades.

Para Tyago Hoffmann, a pauta tornou-se uma das prioridades do mandato, reforçando um compromisso construído a partir do diálogo permanente com famílias, educadores, especialistas e entidades que atuam na defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação.

“Reconhecer e desenvolver talentos também é uma forma de promover inclusão e justiça social. Cada pessoa tem potencialidades únicas e o poder público precisa criar condições para que essas habilidades sejam identificadas, estimuladas e transformadas em oportunidades para toda a sociedade”, destaca o parlamentar.

Ao longo de sua trajetória pública, Tyago sempre esteve à frente de pautas voltadas às especificidades humanas e à construção de políticas inclusivas, defendendo iniciativas que garantam acolhimento, respeito às diferenças e acesso a direitos. O trabalho em favor das pessoas com altas habilidades e superdotação ganhou ainda mais força nos últimos anos, tornando-se uma das bandeiras prioritárias do mandato na Assembleia Legislativa.

A sanção da lei pelo governador Ricardo Ferraço representa mais um avanço na construção de um Espírito Santo que valoriza a diversidade, investe no capital humano e reconhece a importância de políticas públicas capazes de atender às necessidades específicas da população. A iniciativa também dialoga com o legado de gestão do governador Renato Casagrande, marcado pela ampliação das políticas de inclusão e pelo fortalecimento da educação como instrumento de transformação social.

Com a nova legislação, o Estado dá um passo importante para ampliar o debate sobre altas habilidades e superdotação, estimular a formação de profissionais, fortalecer redes de apoio e garantir que talentos, muitas vezes invisibilizados, possam florescer e contribuir para o desenvolvimento social, científico, cultural e econômico do Espírito Santo.