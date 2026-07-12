Motociclista morre em acidente com carro na BR-101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na madrugada de sábado (11), na BR-101, no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta da 1h e envolveu uma Honda CG 160 vermelha e um Nissan Versa branco.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

O motorista do carro não ficou ferido. A reportagem questionou a PRF se o condutor foi submetido ao teste do bafômetro e quais providências foram adotadas após o acidente, mas a corporação informou que não possuía mais detalhes sobre a ocorrência.

As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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