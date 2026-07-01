Frente fria chega ao ES, derruba temperaturas e coloca três cidades em alerta

Uma frente fria começa a atuar no Espírito Santo nesta sexta-feira (3), provocando mudanças no tempo em todas as regiões do Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há previsão de chuva em grande parte do território capixaba e queda nas temperaturas.

A possibilidade de precipitação é menor apenas no extremo Noroeste, na divisa com Minas Gerais. Nas demais regiões, a expectativa é de pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhadas por uma sensação térmica mais amena.

O Sul do Estado exige atenção especial. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul. O aviso permanece válido durante toda a sexta-feira, das 0h às 23h59.

Segundo o órgão, as temperaturas podem registrar queda entre 3°C e 5°C nessas localidades, o que representa um leve risco à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos institutos meteorológicos e adote medidas de proteção contra o frio, especialmente nos municípios que estão sob alerta.

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