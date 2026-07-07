Ditadura da performance: busca pelo sexo “perfeito” gera prejuízos

Na era da performance, muitas pessoas acabam ficando inseguras em não entregar um sexo milimetricamente calculado. Sexóloga revela prejuízos

Na era das redes sociais, cada vez mais pessoas estão, além de vivendo, querendo mostrar para os outros uma rotina completamente performática. No sexo, não tem sido tão diferente assim: com a cultura da performance, muita gente acaba experimentando uma certa ansiedade em proporcionar uma transa milimetricamente calculada e “perfeita” — o que, no fim das contas, pode ter o efeito contrário do esperado.

Performance pode ser sinônimo de prejuízo

A reportagem, a sexóloga Camila Voluptas destaca que, hoje em dia, a maioria das pessoas vive uma vida baseada na comparação, comportamento descrito por ela como “mãe da insatisfação”. Por conta disso, especialmente dentro de um relacionamento, essa preocupação excessiva pode acabar levando a um questionamento cruel: “Será que uma outra pessoa faria melhor que eu?”.

Outro prejuízo, segundo a especialista, inclui a perda da própria personalidade. “Vamos colocando patamares difíceis de alcançar e nos frustrando com nossas próprias expectativas não cumpridas. Podemos acabar, no meio do caminho, nos perdendo para manter o relacionamento, quando na verdade, uma relação saudável precisa ter os olhos sobre o desejo de ambos”, exemplifica.

Além disso, quando a preocupação ultrapassa a avaliação do parceiro e atinge a opinião de terceiros, isso pode até mesmo impedir que se tenha uma visão crítica sobre as dificuldades sexuais da relação

“A cobrança e a pressão só nos fazem esquecer de perguntarmos a nós mesmos o questionamento certo: ‘Por qual motivo estamos transando menos?’. É essa a resposta que te coloca no caminho de um relacionamento saudável. Se preocupar com o que outros pensam sobre seu relacionamento vai te afastar de olhar com profundidade para sua própria relação”, ressalta.

Sinais de alerta e como resolver

Camila elenca ainda um dos sinais mais claros de que alguém está sendo prejudicado pela ditadura da performance: “Se a pessoa não chegar ao orgasmo como você espera, no tempo que considera ideal ou com a reação que acha adequada, pode ter certeza que você é cobrador de performance. Pior ainda se você se culpa por essa reação”, alerta.

Para resolver a ansiedade e a preocupação extremas, as dicas mais importantes, de acordo com a sexóloga, incluem:

Dar preferência por pessoas que compartilham os mesmos gostos;

Fazer acordos transparentes sobre vontades e queixas;

Entender que não é uma competição de quem é melhor na cama;

Compreender que o sexo é uma consequência positiva de uma boa relação, de um bom dia e de boas práticas.

“Vá no seu ritmo, deixe seu par confortável para ir no próprio ritmo e aumente as doses de diálogo. Só sabemos o que o outro espera de nós quando nos comunicamos. E quanto mais a sinceridade, menos performática será essa relação”, conclui.

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