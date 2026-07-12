Pastor João Messa morre após infarto dentro de igreja em Sooretama

O pastor e produtor rural João Messa dos Santos, conhecido como João Celso, morreu aos 74 anos após sofrer um infarto na manhã deste domingo (12), dentro da Assembleia de Deus Cadeeso, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com familiares, o pastor estava ajoelhado em oração, momentos antes do início do culto. Ao se levantar, passou mal e caiu. Apesar dos esforços, ele não resistiu.

Além de liderar a Assembleia de Deus Cadeeso de Sooretama, João Messa era reconhecido como um dos maiores produtores rurais do município e fazia parte de uma das famílias mais tradicionais da cidade.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Sooretama destacou a trajetória do líder religioso e produtor rural, lembrando que ele era pai da secretária municipal de Saúde, Izabel dos Santos, da secretária municipal de Educação, Raquel dos Santos, e da vereadora Ana Tatinha. O município decretou luto oficial de três dias e ressaltou que João Messa deixa um legado de fé, humildade, trabalho e dedicação à família e à comunidade.

A Assembleia de Deus Cadeeso também lamentou a perda do pastor, destacando sua dedicação ao evangelho, o cuidado com a igreja e o compromisso em servir a Deus e ao próximo. Segundo a congregação, sua vida inspirou e edificou inúmeras pessoas ao longo de sua caminhada ministerial.

O culto fúnebre será realizado às 10h desta segunda-feira (13), na Assembleia de Deus Cadeeso de Sooretama, localizada na Rua Joaquim Marques, nº 307, no Centro da cidade. O sepultamento está previsto para as 12h.

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