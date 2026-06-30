VÍDEO | Torcedor do Japão se revolta com derrota e é consolado por brasileiros após jogo da Copa

A vitória do Brasil sobre o Japão foi marcada por muita emoção dentro e fora de campo. Além do triunfo por 2 a 1, que garantiu a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, uma cena nas arquibancadas do Estádio de Houston viralizou nas redes sociais.

O protagonista do vídeo é um torcedor japonês que não conseguiu esconder a frustração após o gol decisivo de Gabriel Martinelli, marcado nos acréscimos da partida. Vestido com a bandeira do Japão, ele retira o acessório dos ombros e demonstra indignação com o resultado, chegando a gritar e a tentar tirar a própria camisa.

Mesmo cercado por brasileiros que comemoravam a vitória e a classificação, o torcedor recebeu gestos de solidariedade. Em um momento de respeito e esportividade, alguns brasileiros o consolaram e colocaram uma bandeira do Brasil sobre seus ombros, transformando a tristeza da derrota em uma cena de união entre as torcidas.

Com a classificação garantida, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, para enfrentar o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

VÍDEO:

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