Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 07/07/2026

Cancerianos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família. A mãe de Câncer também possui forte instintos maternais, embora uma criança que seja mais independente e livre possa considerá-la, às vezes, sufocante e repressora.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e os astros aconselham prudência no campo de trabalho. A paciência é indicada ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor e às cobranças. Saúde neutra.

Áries – Dia de alerta e as oscilações nas finanças podem preocupar. Evite discussões com a família, controle sua impulsividade e não saia da rotina. Procure aceitar as diferenças entre as pessoas. Amor em paz. C. 703 M. 6059

Touro – Um bom período para organizar algumas mudanças no trabalho e negócios. É hora de reavaliar seus objetivos e contar com o sucesso. Boas novas com a família, que traz ótimas notícias. Amor com encanto. C. 437 M. 3765

Gêmeos – Fase que deve se dedicar mais às pessoas com quem trabalha ou negocia. As finanças tendem a crescer. Saia da rotina e acerte a vida familiar. Amor com carinhos. Tenha cuidado com invejosos. C. 124 M. 5892

Câncer – O dia promete ser mais positivo, e com novas oportunidades no trabalho. Suas chances financeiras ganharão grande impulso e você conseguirá acertar uma porção de problemas do lar. Amor com paixão. C. 664 M. 8387

Leão – Você ainda terá que esperar para resolver de vez os negócios, trabalho e finanças. O Sol estará no seu signo a partir do dia 22. Não guarde rancor no coração. Evite inimizades. Cuide da saúde. Amor neutro. C. 995 M. 7613

Virgem – A fase atual coloca você dentro de uma boa energia. Atire-se nos seus projetos de negócios. Poderá acertar sociedade ou parceria com Escorpião ou Peixes. Aguarde bons resultados financeiros. Amor ciúmes. C. 375 M. 4132

Libra – As oportunidades profissionais estão em fase de crescimento, você recebe apoio e incentivos da família e dos envolvidos nos seus negócios. Apenas precisará relaxar e se alimentar com equilíbrio. C. 214 M. 0252

Escorpião – Nesta fase em que o Sol, transita na sua positiva nona casa astral, fica evidente as boas novas no trabalho, finanças e sucesso com a família. Irá realizar bons negócios, viajar e estar bem com seu amor. C. 889 M. 1740

Sagitário – Você terá que dar conta dos problemas familiares. Dedique-se mais aos cuidados com sua casa. Dê apoio financeiro. Evite discussões ou exigências em seu lar. Trabalho em ordem. Amor impaciente. C. 042 M. 2374

Capricórnio – Nesta fase você deve colaborar com a família e parar de se queixar. Uma certa tensão no trabalho pode atrapalhar o setor financeiro. Procure ver o lado bom dos negócios. Boas energias no amor. C. 527 M. 9503

Aquário – Dia que não deve reprimir as boas energias no setor profissional e esperar a entrada de novos negócios e finanças. Você esta bem, é só aproveitar e ter bons pensamentos. Amor com carinhos. C. 608 M. 1486

Peixes – O Sol de Câncer traz as chances para acertar problemas profissionais e contar com mais dinheiro. Hoje é melhor se movimentar com viagens, compras e acertos no trabalho. Amor com sedução. Tente na loteria. C. 851 M. 7928

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