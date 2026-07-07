Motorista escapa de tiros após ser abordada por criminosos na BR 101

Uma motorista viveu momentos de terror ao ser abordada por criminosos armados na BR-101, nas proximidades do bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no último domingo (5).

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela seguia em direção ao balneário de Guriri quando um carro emparelhou com o seu veículo. Um dos ocupantes, armado, ordenou que ela baixasse o vidro. Ao perceber a situação de risco, a motorista não obedeceu à ordem.

Diante da reação da condutora, os suspeitos efetuaram disparos contra o automóvel. Mesmo sob ataque, a mulher conseguiu acelerar e fugir do local sem sofrer ferimentos. Dois tiros atingiram a lateral do veículo.

Com o auxílio de informações e imagens do sistema de videomonitoramento, a Polícia Militar conseguiu localizar o carro utilizado pelos suspeitos. A vítima reconheceu o veículo, porém nenhum dos envolvidos foi encontrado.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso.

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