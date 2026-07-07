Vídeo de manobra inusitada para desengasgo em empresa do ES viraliza nas redes sociais

Um vídeo mostrando uma manobra de desengasgo fora do comum viralizou nas redes sociais após registrar um funcionário colocando uma colega de trabalho de cabeça para baixo para ajudá-la a expelir um pedaço de bolo. A cena aconteceu em uma empresa de tecnologia de Itarana, na região Serrana do Espírito Santo.

O vídeo, que já ultrapassa 800 mil visualizações no TikTok, mostra a estudante de Gestão Financeira Paloma Coan se engasgando enquanto comia um bolo na cozinha da empresa. Ao perceber a situação, o colega Raimyson Costa corre para ajudá-la.

Inicialmente, Raimyson tenta a técnica dos tapinhas nas costas. Como a colega continuava engasgada, ele decidiu agir de forma diferente e a colocou de cabeça para baixo. A estratégia acabou dando certo, e Paloma conseguiu voltar a respirar.

Após o susto, os dois aparecem aliviados e caem na risada.

Segundo Paloma, o episódio aconteceu em 2023, mas o vídeo só foi publicado recentemente, quando ela e os colegas relembraram o momento.

“O vídeo já tem três anos. Estávamos relembrando o acontecido e resolvi postar nas redes sociais. Em pouco tempo viralizou”, contou.

A publicação gerou centenas de comentários bem-humorados. “Não importa o método, e sim o resultado”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Acho que ela desengasgou porque foi rir”.

Apesar da repercussão divertida, Paloma destacou que a atitude do colega foi fundamental naquele momento.

“Ele me salvou. Na hora do desespero a gente acaba agindo no impulso”, afirmou.

Atenção: Especialistas orientam que, em casos de engasgo, a conduta mais indicada é realizar as técnicas recomendadas de primeiros socorros, como a manobra de Heimlich, e acionar o serviço de emergência quando necessário. Colocar uma pessoa de cabeça para baixo não faz parte dos protocolos oficiais de atendimento.

VÍDEO:

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