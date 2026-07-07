Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em bairro no Norte do ES

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima apresentava ferimentos na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, a Polícia Científica realizou a perícia no local e, em uma análise preliminar, constatou que os ferimentos foram possivelmente causados por uma arma branca.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as circunstâncias e a motivação do crime seguem sendo apuradas.

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