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Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em bairro no Norte do ES
Um homem de 43 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima apresentava ferimentos na cabeça.
De acordo com a Polícia Militar, a Polícia Científica realizou a perícia no local e, em uma análise preliminar, constatou que os ferimentos foram possivelmente causados por uma arma branca.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as circunstâncias e a motivação do crime seguem sendo apuradas.
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