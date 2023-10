Karoline Lima postou vídeo tomando cerveja e exibiu seu bumbum grandão

A influenciadora estava aproveitando dias de sol e calor no Rio de Janeiro

Hoje não é dia de “tbt”, mas vale a pena recordar! Para entrar no clima do sextou, relembramos o dia em que a influenciadora Karoline Lima postou um vídeo tomando cerveja e exibiu seu bumbum grandão durante momento de lazer na praia.

+ Alessandra Negrini encanta com corpaço de biquíni e explicita beleza natural

No registro que repercutiu na web, a influenciadora estava vestindo um biquíni preto extremamente pequeno, desfrutando de um dia quente. Em um certo momento, ela virou-se de costas e chamou a atenção ao mostrar seu bumbum volumoso, tornando o ambiente ainda mais fervoroso na internet.

Como trilha sonora do vídeo, Karoline Lima escolheu a música “Ai Que Delicia o Verão,” um sucesso interpretado por Marina Sena, Mts No Beat e Roni Bruno. No feed do Instagram, a influenciadora compartilhou fotos do seu momento de lazer e foi agraciada com centenas de elogios entusiásticos.

+ Key Alves surge na beira da piscina de biquíni PP e dá apalpada ousada

“Essa mulher é uma Deusa”, disse um rapaz. “Que sereia mais gata”, declarou outro. “Quanta generosidade”, disparou uma fã. “Simplesmente maravilhosa”, afirmou mais uma.