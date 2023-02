Karoline Lima molha o bumbum e deixa fio-dental cavado no limite: “Que energia!”

Karoline Lima está dando o que falar nas redes sociais com seu ensaio de milhões curtindo as mais belas paisagens em Fernando de Noronha. Nesta quarta-feira (22), a influenciadora causou com novos cliques e deixou a galera babando! As informações são da Metropolitana FM.

+

Usando um biquíni preto de amarrações, a loira caprichou na pose enquanto curtia um clima praiano e aproveitava um belíssimo pôr do sol nas imagens. “Nessa energia aqui”, celebrou Karol na legenda da publicação, contando ainda com diversos elogios da galera.

+

“Ela fica cada dia mais linda”, disparou uma seguidora nos comentários da publicação. “Esse ensaio é o mais bonito de todos, tá perfeita demais”, exaltou uma internauta. “Linda demais, só não dá sorte com relacionamento”, brincou outra fã da loira na ocasião.

Karoline Lima fala sobre relacionamento com Éder Militão: “Não podia mais ser eu”

Hablou! Recentemente, a influenciadora Karoline Lima comentou sobre a polêmica relação que levou com o jogador Éder Militão. Em entrevista ao “PodCats”, a loira revelou que não se sentia ela mesma enquanto se relacionava com o jogador, por isso, o namoro não deu certo.

+

“Para mim, quando eu tive que me colocar em terceiro, quarto plano, e eu tive que mudar, ser outra pessoa, para agradar ele, o empresário dele, os amigos dele, as pessoas daquele meio. Eu não podia mais ser eu”, afirmou a influenciadora.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

“Por um momento, ainda entendi que precisa daquilo porque estava entrando em outra fase. [Mas] quando caiu a ficha eu já estava perdida, já nem sabia mais quem eu era. De verdade”, completou a musa, que assumiu relacionamento com Gui Araújo recentemente.