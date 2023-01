Karoline Lima mostra segredo para manter seu bumbum batendo na nuca

Por essa ninguém esperava! Karoline Lima incendiou as redes sociais nesta quarta-feira (11) ao publicar um vídeo em que aparece compartilhando seus segredinhos de beleza com os seguidores do Instagram. A musa se gravou enquanto curtia um dia de sol e deixou os fãs chocados!

Na ocasião, Karoline Lima usou um biquíni de veludo rosa que evidenciou ainda mais o shape escultural da loira, que aproveitou o momento de autocuidado para renovar o bronzeado e ainda relaxar na piscina. Como sempre, a influenciadora colecionou elogios da galera e deu o que falar com sua beleza natural!

“Como que o Militão não deu valor num mulherão desse? Vai ser linda assim lá longe”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “Imagina se olhar no espelho e ser assim? Como Deus pode ser tão justo com uns e outros não?”, disse outra internauta, indignada. “Essa mulher é uma obra de arte”, elogiou uma fã da loira.

Karoline Lima desabafa nas redes sociais após ser processada por suposta amante de Éder Militão

Que tenso! Recentemente, Karoline Lima usou o Instagram para desabafar após ser processada por uma suposta amante do jogador Éder Militão. Em seus Stories, a loira falou sobre a situação e explicou o que estava acontecendo para os seguidores.

“A gente sente a culpa pelo que deu errado. Vai ser um momento muito chocante na minha vida, para sentar e ver tudo que aconteceu esse ano. O tanto que eu fui usada, manipulada, traída esse ano, o tanto que meu psicológico esteve em risco e eu tive que me provar muita coisa. Como fui imbecil e cega”, contou Karoline.

“Não sei o que as pessoas têm tanto com R$ 40 mil, com meu dinheiro, mas assim, eu até hoje, graças a Deus, nunca perdi nenhum tipo de processo, de disputa. Mas se tiver que perder, eu vou perder com gosto. Eu vou pagar, mas vai ser a melhor transferência que vou fazer na minha vida. Não vou pagar à toa. Vai entrar tudo no bolo: fulano, ciclano, cúmplice, amiguinho, vai ser os R$ 40 mil mais bem pagos da minha vida”, completou Karol.

(*Metropolitana FM)