Juju Salimeni posta fotos de ensaio de Carnaval e ganha elogio inusitado

Nesta terça-feira (23), Juju compartilhou no Instagram fotos do ensaio debaixo de chuva e impressionou com o corpo torneado. Nas imagens, a rainha de bateria aparece usando body decotado e cavado.

O look deixou em evidência a barriga tanquinho da modelo e as coxas saradas da influenciadora. “Ainda não superei esse look! Contando os dias para a maior festa do mundo”, escreveu Juju na legenda da publicação.

A peça também destacou o bumbum durinho de Juju. Nos comentários, a apresentadora recebeu uma chuva de elogios dos fãs. “Que corpão”, apontou uma. “Linda e esse glúteo é um deboche”, afirmou outra. “Que mulher!

+ Ex-Gang do Samba comemora retorno ao Carnaval após luta contra depressão: ‘Me reergui’

Parece uma escultura”, acrescentou um terceiro. “Maravilhosa. Arrasa sempre”, frisou uma. “Um corpo é um corpo”, babou outro. “Uma máquina. Mulherão”, disse uma.