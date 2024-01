Jojo Todynho impressiona ao exibir curvas reais: ‘Olha essa cinturinha’

Com um look fitness justinho para treinar, Jojo Todynho acumula elogios por suas curvas naturais após perder quase 50 kg

Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao posar com um look fitness justinho durante seu treino nesta quarta-feira, 24. A cantora acumulou elogios nas redes sociais, com destaque especial para a cinturinha mais fina, resultado de sua intensa transformação física após passar por uma cirurgia bariátrica e mudar seu estilo de vida. As informações são de Caras.

Em suas redes sociais, Jojo exibiu as curvas naturais ao apostar em um conjunto composto por um top decotado e uma calça legging coladinha e chamativa. As peças laranja com detalhes em preto destacaram o físico da famosa. 50 kg mais magra, a estudante de direito detalhes do corpão real à mostra, como a cinturinha visivelmente mais fina.

Na legenda, Jojo convidou os seguidores para treinar “E aí partiu?”, disse a futura advogada, que ganhou muitos elogios nos comentários: “Olha a cinturinha da gata”, disse uma admiradora. “Olha essa cinturinha”, apontou mais uma. “Dia após dia a Jojo tá ficando mais bonita! Parabéns você é um exemplo”, um terceiro exaltou o compromisso da cantora.

Vale mencionar que desde que passou pela cirurgia bariátrica em agosto do ano passado, Jojo usa suas redes sociais para compartilhar detalhes de sua jornada de transformação. Mas a cantora faz questão de evidenciar que nem tudo são flores! Além de expor perrengues em sua recuperação, ela também desabafou sobre as críticas que costuma receber.

Jojo contou que ganha muitos comentários cruéis disfarçados de elogios e por isso, a estudante de direito contou que não vai pensar duas vezes antes de reagir aos comentários “Se eu me sentir ofendida e alfinetada, posso estar na frente do Papa, eu me posiciono, e você vai me colocar como vilã”, finalizou a artista, que completou cinco meses de operação.

Inclusive, a cantora aproveitou a recuperação recente para revelar seu peso após o procedimento cirúrgico. Jojo contou que está pesando 100 kg e revelou que pretende perder ainda mais peso até o mês que vem: “Esqueça tudo! Daqui a pouco a mamãe estará nos dois dígitos. Até o Carnaval vocês me aguardem, hein?“, afirmou a famosa.

Jojo Todynho se joga no samba em ensaio de carnaval:

O Carnaval ainda não começou, mas Jojo Todynho mostrou que já está pronta para curtir a folia de 2024. Neste domingo, 21, a estrela arrasou ao surgir no ensaio técnico da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, a musa apareceu só com um body rendado com pedrarias brilhantes e transparência.