Mulher é presa por divulgar vídeo de abuso sexual envolvendo adolescente de 13 anos

Caso ocorreu em Aurora, no Ceará, e mobiliza as autoridades, que investigam o crime e a divulgação das imagens

Uma mulher identificada como Taís Benício foi presa em Aurora, na região do Cariri, no Ceará, por suspeita de divulgar um vídeo relacionado a um caso de abuso sexual envolvendo um adolescente de 13 anos. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e gerou indignação entre os moradores da cidade.

De acordo com a Polícia, a investigação apura tanto o crime de abuso sexual quanto a divulgação das imagens. Equipes especializadas conduzem o inquérito e trabalham para identificar outros possíveis envolvidos, além de reunir provas para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Por envolver uma vítima menor de idade, a investigação é tratada como prioridade pelas autoridades, que mantêm a identidade do adolescente em sigilo para preservar seus direitos e garantir sua proteção.

A Polícia também reforçou que a legislação brasileira considera crime divulgar, compartilhar, armazenar ou reproduzir imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes, prevendo punições para quem pratica esse tipo de conduta.

As investigações continuam, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades à medida que o caso avançar.

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