UBS da Aroeira mantém equipamentos novos sem uso há mais de um ano, denuncia vereador

Equipamentos novos destinados à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aroeira, em São Mateus, permanecem encaixotados e sem utilização há mais de um ano. A denúncia foi feita pelo vereador Raphael Barboza (PDT) durante a sessão da Câmara Municipal realizada na última segunda-feira (13).

Segundo o parlamentar, um morador da comunidade o procurou para relatar a situação. De acordo com Raphael, os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda impositiva, mas ainda não entraram em funcionamento.

Entre os itens que permanecem sem uso estão aparelhos de ar-condicionado, cadeira odontológica, bebedouro e geladeira, todos novos e ainda indisponíveis para atender a população.

Conforme informou o vereador, a justificativa apresentada pela Prefeitura é de que a unidade de saúde precisa passar por uma adequação na rede elétrica, com a mudança da fase do fornecimento de energia, para permitir a instalação e o funcionamento dos equipamentos.

Durante a sessão, a vereadora Isamara da Farmácia (União Brasil) também abordou o assunto na tribuna. Ela afirmou que já havia levado o problema ao conhecimento do prefeito e da Secretaria Municipal de Saúde, cobrando providências para solucionar a situação. Segundo informações apresentadas pela parlamentar, as medidas necessárias para resolver o problema já estão em andamento.

Ouvido pela reportagem, um cidadão que acompanhava a sessão e preferiu não se identificar avaliou que a atuação da oposição, quando realizada de forma responsável e propositiva, contribui para identificar problemas e acelerar soluções.

A reportagem do FA NOTÍCIAS entrou em contato com a Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de São Mateus para obter um posicionamento oficial sobre o caso. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto e a reportagem será atualizada assim que a administração municipal se manifestar.