Motorista desvia de motociclista em ultrapassagem proibida e bate em poste em São Mateus

Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste na manhã deste sábado (18), na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus, após tentar evitar uma colisão frontal com uma motocicleta que realizava uma ultrapassagem em local proibido.

Segundo as informações apuradas, o carro seguia no sentido Guriri x São Mateus quando, ao subir o morro localizado após o bairro Pedra D’Água, o condutor se deparou com uma motocicleta que invadiu a contramão durante uma tentativa de ultrapassagem.

Para evitar a batida de frente, o motorista desviou para o acostamento. Durante a manobra, porém, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente contra um poste às margens da rodovia.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. O motorista realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,0 mg/L, descartando a ingestão de bebida alcoólica.

Apesar do impacto, não foram divulgadas informações sobre feridos nem sobre a identificação do motociclista envolvido na ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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