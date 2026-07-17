EDP conclui reconstrução de rede elétrica sobre rio em São Mateus

As obras beneficiam diretamente cerca de 4 mil clientes com a recomposição de 1,5 quilômetro de rede elétrica

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, concluiu a recomposição da travessia da rede elétrica sobre o rio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A operação restabeleceu 1,5 quilômetro de rede de distribuição, estrutura essencial para o fornecimento de energia para cerca de 4 mil consumidores. A reconstrução representa um importante reforço para a confiabilidade do sistema elétrico local e amplia a resiliência da rede diante da ocorrência de eventos climáticos extremos.

A estrutura havia sido destruída em fevereiro deste ano, durante a cheia do rio, ocasionada pelo elevado volume de chuvas registrado na região. Desde então, a companhia adotou soluções operacionais para garantir o atendimento aos clientes e, paralelamente, desenvolveu o planejamento necessário para a reconstrução definitiva da travessia.

A conclusão da obra integra o plano permanente de investimentos da EDP em modernização e fortalecimento da infraestrutura elétrica. Além de restabelecer uma estrutura robusta para o sistema de distribuição, a iniciativa amplia a capacidade da rede de responder a eventos climáticos severos, cada vez mais frequentes, contribuindo para um fornecimento de energia mais seguro, confiável e resiliente.

“As mudanças climáticas têm exigido das distribuidoras uma atuação cada vez mais preventiva e uma resposta operacional rápida diante de eventos extremos. A recomposição da travessia do Rio Cricaré restabelece um ativo estratégico para o sistema elétrico de São Mateus, reforçando a confiabilidade da rede e aumentando sua resiliência. Mais do que reconstruir uma estrutura danificada pelas cheias, essa operação representa o compromisso da EDP com a continuidade do fornecimento de energia, a segurança da população e a preparação da infraestrutura para enfrentar cenários climáticos cada vez mais desafiadores”, destacou Filipe Lima, gestor de operações da EDP.

Com investimentos contínuos em tecnologia, manutenção preventiva e modernização da rede, a companhia segue ampliando a resiliência do sistema elétrico capixaba, reduzindo riscos e fortalecendo a infraestrutura que atende 1.8 milhão de consumidores em 70 munícipios do estado do Espírito Santo.

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