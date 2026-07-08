Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 08/07/2026

O canceriano é do tipo romântico, protetor, gosta de expressar amor adivinhando, cuidando, agasalhando, apoiando. De uma fidelidade fora de moda, obstinada mesma, tem um lema: tudo pela família. Mas quando consegue se libertar dos tabus e do passado, o canceriano é de uma independência incrível. Ama livremente e com uma criatividade inesperada.

Quem nasceu hoje

Esta sempre em evidência, é uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável. É decidido, companheiro e talentoso.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 17h32, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Após esse horário, os cuidados serão dos taurinos no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você amanhece no alerta, isto é, a Lua desfavorece novas ações no trabalho e vida familiar. A partir das 17h32, estará livre para sair da rotina. Deixe as decisões na vida familiar e afetiva para o final da tarde. C. 362 M. 8549

Touro – O início do dia será tranquilo com a família e a pessoa amada. Mas, o ideal é se programar para o alerta que tem início às 17h32. Viva bem até esse horário. Evite criar problemas com seu amor. Cuide da saúde. C. 980 M. 3864

Gêmeos – O período atual é de tranquilidade tanto no trabalho como em novos negócios. Não deixe que as mágoas ou exigências com colegas, sócios ou parceiros atrapalharem. Logo vem novidades no amor. C. 611 M. 2283

Câncer – Fase que terá vitórias nas questões financeiras e novas chances na área profissional. Terá o apoio que busca, e poderá contar com Escorpião, Libra e Peixes. Saúde em ordem. Mais energia para acertos afetivos. C. 199 M. 6751

Leão – Conquistará o apoio para resolver os problemas de saúde, negócios da família e aceitar colaboração na área de trabalho. Vá devagar nas mudanças que pretende realizar no lar. Confie na sua intuição. C. 803 M. 1022

Virgem – Dia para resolver e aceitar apoio na área profissional e financeira. Sinal positivo para organizar a vida familiar. Apenas evite o mau humor e aproveite para estar de bem com seu amor. Dia 10 Vênus, o protegerá. C. 727 M. 0409

Libra – A sua relação com a família pede que seja mais compreensivo. É hora de dar atenção a todos, evite criar defesas. A pessoa amada transmite carinhos. Trabalho com novos lucros. C. 052 M. 9384

Escorpião – Nesta fase receberá apoio nos negócios, trabalho e poderá contar com novidades financeiras. Ótimo astral para ativar as amizades e parcerias. Colaboração da família e sócios. Amor com sedução. C. 146 M. 4937

Sagitário – Você irá se surpreender com os negócios da família, o sucesso esta em suas mãos. O período traz chances de realizar compra, venda ou reforma do seu imóvel. Amor com sedução. Colaboração no trabalho. C. 270 M. 7192

Capricórnio – A fase equilibra o seu relacionamento familiar e você conseguirá acertar os problemas existentes. Esta mais tranquilo em seu trabalho. Pode sair para compras e negócios. Amor difícil. C. 468 M. 5214

Aquário – O dia será positivo nas finanças, conseguirá resolver os problemas existente e, contar com mais dinheiro. Novos objetivos na vida familiar e chances de compras domésticas. Bons ventos na vida afetiva. C. 831 M. 1672

Peixes – Um bom período no setor profissional. Seu prestígio esta em alta, com isso conseguirá realizar novos projetos e negócios. Apoio das pessoas com quem trabalha. Seu amor esta envolvente. C. 693 M. 3740