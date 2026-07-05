Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 05/07/2026

Os cancerianos são regidos pela Lua, que na Astrologia simboliza as emoções; portanto são portadores de instintos protetores e defensivos muito fortes, principalmente em assuntos que se relacionem com o lar e a família. Em geral é extraordinariamente sensível e tem o ridículo, protegendo-se contras as possibilidade de ferimentos de ordem emocional através do refúgio na solidão.

Quem nasceu hoje

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

Alerta

Os piscianos passam o domingo no alerta e o dia pede calma e rotina. Procure ter uma conversa tranquila com seu par afetivo e família. Não exagere na alimentação ou bebidas. Fuja de aglomerações, um retiro seria o ideal hoje.

Áries – Em geral é uma pessoa animada, cheia de entusiasmo pela vida e até um pouco atrevido. Acontece que ele tem energia de sobra, pois recebe de Marte seu planeta regente muita impulsividade e força interior. C. 450 M. 4629

Touro – É o concretizador do zodíaco, ele está voltado para os prazeres materiais tanto sensoriais como puramente artísticos. O taurino dá grande importância ao mundo físico e às formas externas. C. 151 M. 9722

Gêmeos – É o comunicador do zodíaco, adora a variedade e o movimento, a agilidade é a primeira característica que se nota, sua rapidez é física, percebida nos gestos e no andar. C. 307 M. 0868

Câncer – O nativo deste signo simboliza as mais puras emoções de proteger, de criar, de amar a família, a sua casa, a cidade em que nasceu e a pátria. Tem muita facilidade para entender o que se passa no íntimo das pessoas. C. 994 M. 7473

Leão – Tem como característica mais evidente a sua postura imponente. O signo de Leão representa o anseio humano por poder, eles possuem presença marcante e buscam o sucesso em tudo o que fazem. C. 818 M. 5087

Virgem – Caracteriza-se por sua capacidade de organização, de análise e de observação. Como é regido por Mercúrio, costuma encontrar solução para os mais diferentes problemas. Mostra-se crítico demais para com todos. C. 686 M. 3514

Libra – Caracteriza-se pelo equilíbrio em todas as ações, ama a paz e a harmonia. Sabe pesar e ponderar as diferentes opiniões. Duas faculdades humanas o elevam: a primeira é o raciocínio e a segunda é o senso estético. C. 775 M. 2791

Escorpião – É conhecido por seu olhar intenso, costuma provocar fortes sentimentos nas pessoas, como admiração, paixão ou ressentimento. Possui uma aura de mistério que os torna atraentes para os demais. C. 298 M. 1410

Sagitário – Sempre é atraído por tudo o que é grandioso, afinal das contas é regido por Júpiter, o planeta da expansão e do otimismo. São pessoas criativas, comunicativas, cordiais e bastante independentes. C. 142 M. 6935

Capricórnio – Regido por Saturno, tem aos seus pés a própria vida, pois sabe viver com muita paciência, determinação e com a certeza do sucesso dos seus ideais. É admirado por muitos e odiados pelos demais. C. 036 M. 5105

Aquário – São excêntricos e imprevisíveis: costumam apresentar idéias inovadoras e comporta-se de forma diferente das pessoas que vivem ao seu lado. Também não são de tomar partido numa situação. C. 463 M. 8346

Peixes – O sonho, o misticismo e a vida extraterrena fazem parte deste ser humano, uma presa fácil para a timidez, indecisão e a tendência natural para não fazer nada sozinho. Está sempre procurando o apoio emocional. C. 528 M. 3259

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