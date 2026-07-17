Guarda Municipal de São Mateus receberá treinamento de capacitação

A Prefeitura de São Mateus realizará, no próximo dia 20 de julho, um treinamento de capacitação voltado aos integrantes da Guarda Municipal. A atividade começa às 7h30, no Auditório Amélia Boroto, e será destinada exclusivamente aos agentes da corporação.

A iniciativa tem como objetivo reforçar conhecimentos técnicos e atualizar os guardas sobre procedimentos e práticas alinhadas às atuais demandas da segurança pública municipal.

Segundo a administração municipal, a qualificação contínua dos agentes é fundamental para fortalecer a atuação da Guarda, garantindo um serviço mais eficiente, preparado e voltado às necessidades da população.

O treinamento faz parte do cronograma permanente de capacitação da corporação, que busca manter os profissionais atualizados para enfrentar os desafios diários da segurança pública no município.

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