Giovanna Ewbank abre álbum de fotos no rancho da família: “Cheio de amor”

Após curtir um final de semana de relaxamento, Giovanna Ewbank abre álbum de fotos no rancho da família em suas redes sociais; confira!

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou o último fim de semana para ter um belo descanso de sua rotina! Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 22, a esposa de Bruno Gagliasso mostrou algumas fotos do tempo que passou no rancho de sua família na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. As informações são de Caras.

+ Mariana Rios ostenta corpão sarado em cliques na cachoeira: “Belíssima”

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu de biquíni azul e arrancou suspiros de seus seguidores ao aproveitar o tempo de calor para curtir uma piscina. Nos cliques, Giovanna ainda mostrou seus filhos, Titi, de 10 anos, e Zyan, de 3, que aproveitaram muito para se refrescar na água e brincar com os animais da fazenda local.

+ Paolla Oliveira rouba a cena com look all black e fãs rasgam elogios: “Belíssima”

“Dumpzinho cheio de amor do findi”, escreveu a famosa na legenda da publicação. E seus seguidores logo lhe encheram de elogios. “Uma foto mais linda que a outra!!! Que fim de semana delicioso hein”, disse um fã. “Vibração boa”, declarou outro. “Família linda”, escreveu mais um.

Bruno Gagliasso impressiona ao surgir com novo visual

No último dia 17, o ator Bruno Gagliasso impressionou seus seguidores ao mostrar que decidiu apostar em um novo visual. Em suas redes sociais, o artista abriu um álbum de fotos dos seus primeiros dias de 2024 e aproveitou para mostrar o resultado da grande mudança.

+ Xamã é flagrado sem camisa em dia na praia

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruno publicou alguns cliques incríveis de seus filhos com Giovanna Ewbank, Titi, de 10 anos, e Zyan, de 3. Além disso, o casal de atores Emilio Dantas e Fabíola Nascimento também apareceram no álbum, ao lado de seus herdeiros, Roque e Raul.

+ Rita Guedes elege maiô cavado e rouba a cena na praia

Ao fim da publicação, o galã ainda mostrou algumas fotos de seu rosto, que surgiu sem sua clássica barba. “Dump dos últimos dias, se você rolar até o final tem spoiler do meu novo visual”, escreveu ele na legenda da publicação. Sua esposa logo fez questão de elogiá-lo: “Te amo meu amor!!!!! Outra pessoa sem barba! Vem pra casa logo pra eu testar esse novo visual”, declarou Giovanna.