Giovanna Ewbank explana corpaço sarado e biquíni colorido

Apresentadora conquistou mais de 100 mil curtidas com a sequência de cliques!

Em registro recente, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, de 35 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni de bolinhas, enquanto aproveitava a vista paradisíaca de Fernando de Noronha. Na ocasião, a esposa do ator Bruno Gagliasso colocou o seu bumbum redondinho para jogo no clique praiano e conquistou mais de 100 mil curtidas dos internautas.

“Eu não consigo me acostumar com essa beleza…obrigada Deus!!!”, escreveu Giovanna Ewbank na legenda da publicação, esbanjando o seu abdômen trincado para as lentes da câmera, além de chamar atenção com toda a sua beleza exuberante e pernões torneados. Nos comentários, a estrela colecionou elogios dos admiradores.

"A Giovanna Ewbank tem uma beleza descomunal", destacou uma fã primeiramente. "Essa mulher é o verdadeiro significado de perfeição", disse outra admiradora nos comentários. "Fernando de Noronha ficou ainda mais bela com a presença dessa gata", falou mais um, dentre várias mensagens positivas para a apresentadora do YouTube. Vale ressaltar que recentemente, Giovanna Ewbank revelou que se identifica como uma pessoa demissexual. O termo caracteriza alguém que só tem relações sexuais com pessoas por quem sente afeição. "Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo, aqui e ali. Mas não tenho muitas referências", contou a apresentadora em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, que ela apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme.