Giovanna Ewbank deixa tatuagem íntima à mostra em topless

Casada com Bruno Gagliasso e mãe de três filhos, Giovanna Ewbank se envolveu em alguns boatos de crise no seu casamento nas últimas semanas. Após esclarecer o assunto e detonar o colunista responsável pela publicação, agora a apresentadora resolveu apostar na ousadia em publicações no seu Instagram.

Neste sábado (18), Giovanna Ewbank aproveitou as altas temperaturas para renovar o bronze e, claro, compartilhar novas fotos com os fãs. Em alguns registros bem à vontade, a apresentadora do “Quem Pode, Pod” fez topless, compartilhou o protetor solar que usa e, ainda, esbanjou muita beleza.

Nos comentários das imagens, que podem ser vistas na galeria principal desta matéria, fãs e admiradores se derreteram pela beleza de Gio Ewbank: “O olho na última foto! você é a mulher mais linda do brasil mesmo“, comentou uma. “Que isso! Linda”, também comentou o maridão Bruno Gagliasso.

