São Mateus
Secretarias de Meio Ambiente e Educação promovem plantio de mudas com estudantes em São Mateus
A Prefeitura de São Mateus, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação, realizou uma ação de plantio de mudas com a participação de estudantes da rede municipal de ensino. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a conscientização ambiental e incentivar práticas sustentáveis entre crianças e adolescentes.
Durante a atividade, os alunos participaram ativamente do plantio de espécies nativas, aprendendo na prática sobre a importância da preservação dos recursos naturais, da recuperação de áreas verdes e do papel de cada cidadão na construção de um futuro mais sustentável.
Além do contato direto com a natureza, a ação proporcionou momentos de aprendizado que complementam os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, reforçando conceitos relacionados à educação ambiental e à conservação dos ecossistemas.
A parceria entre as duas secretarias evidencia o compromisso da administração municipal com a formação de cidadãos conscientes e responsáveis, promovendo iniciativas que unem educação, preservação ambiental e participação comunitária.
Segundo os organizadores, ações como essa contribuem para o desenvolvimento de valores ligados ao cuidado com o meio ambiente, despertando nos estudantes o sentimento de pertencimento e responsabilidade pela conservação dos espaços públicos e dos recursos naturais.
A Prefeitura de São Mateus segue investindo em projetos voltados à sustentabilidade, acreditando que a educação ambiental é uma ferramenta fundamental para a construção de uma cidade mais verde, saudável e preparada para os desafios do futuro.
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