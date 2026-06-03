Ex-cuidadora é presa suspeita de matar idoso em São Mateus

Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde da última terça-feira (2), suspeita de assassinar o idoso Aguilar Pugatti, de 64 anos, no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu em abril deste ano e vinha sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, Aguilar Pugatti foi encontrado morto em uma despensa localizada na área externa da residência onde morava. A vítima apresentava diversas perfurações provocadas por arma branca nas costas e no peito, além de um corte na região da garganta.

De acordo com testemunhas, no dia do crime a suspeita teria utilizado uma cadeira para pular o muro do imóvel antes de atacar o idoso. Durante a perícia, foram encontradas manchas de sangue no muro e na cadeira supostamente utilizada para acessar a residência, reforçando a hipótese de invasão.

A Polícia Civil informou que a mulher já havia trabalhado como cuidadora da família e que, dias antes do homicídio, vinha realizando ameaças contra a vítima.

Durante as investigações, a suspeita alegou ter sido vítima de estupro. No entanto, conforme a corporação, os elementos reunidos ao longo da apuração apontam para um homicídio premeditado, além de uma suposta tentativa de criação de um falso álibi para ocultar a autoria do crime.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional feminino, onde permanece à disposição da Justiça.

Ela responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

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