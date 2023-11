Giovanna Antonelli coloca bumbum para jogo de biquíni e expõe beleza natural

Estrela da TV conquistou mais de 90 mil curtidas dos fãs!

Em registro recente, a atriz Giovanna Antonelli, de 46 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo no tom azul, esbanjando o seu bumbum redondinho no reflexo do espelho. Na ocasião, a intérprete da Delegada Helô, em ‘Travessia’, impressionou com o seu corpaço escultural para as lentes da câmera e conquistou mais de 90 mil curtidas dos internautas.

“Reenergizando nesse dia ‘ lindu d bunito’”, escreveu Giovanna Antonelli na legenda da publicação, encantando com a sua pele bronzeada e pernões torneados, além de roubar a cena com toda a sua beleza natural e fios castanhos. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.