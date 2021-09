Geisy Arruda posa com fantasia sexual e quase mostra demais na web

Modelo coleciona elogios com corpo escultural em clique poderoso

Geisy Arruda elevou a temperatura com uma atualização feita em suas redes sociais nesta terça-feira (7). Em pleno feriado, a modelo esbanjou sensualidade ao posar apenas de lingerie, e fez a imaginação dos marmanjos de plantão.

Na ocasião, a também influenciadora digital usou uma máscara e surgiu sentada enquanto apertava os próprios seios com a peça íntima nas cores preto e rosa que realçaram ainda mais suas belas curvas. Sem esforço, ela sensualizou e roubou a cena.

Deixando à mostra algumas partes do corpo bronzeado, Geisy Arruda costuma fazer procedimentos estéticos com bronze artificial. Na web, inclusive, a musa compartilha detalhes das sessões com uso de biquíni de fita.

Dentre os comentários, Geisy Arruda conquistou uma enxurrada de elogios. “Linda mulher”, “Delícia”, “Sexy”, “Maravilhosa”, “Gostosa demais”, “Você é uma gata linda”, escreveram alguns.

Sexo no Uber

Em seu terceiro livro de contos eróticos, “Não Apague o Meu Fogo: Queime Comigo”, Geisy Arruda revelou detalhes de uma relação sexual que teve durante corrida do Uber, além de outros momentos picantes durante a pandemia.

“Resgatei algumas transas antigas. Uma do Uber tive que colocar. A do Batom Vermelho também. Ela faz sexo oral enquanto o cara dirige. Tem o conto do Enforcamento. Durante uma transa o rapaz quis me enforcar. Também é verídico”, descreveu ela, em entrevista ao jornalista Felipe Pinheiro, do UOL.

(*Observatório)