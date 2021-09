Geisy Arruda exibe marquinha de sol e deixa fãs apaixonados: “Malvadona”

Geisy Arruda levou os seguidores do Instagram à loucura neste domingo (05) ao surgir posando após renovar o bronzeado, dando o que falar com o clique ousado.

A musa impressionou os fãs ao usar um biquíni nada básico e mostrou sua marquinha perfeita para a galera, fazendo o maior sucesso enquanto exibia sua boa forma. A foto rendeu mais de 80 mil curtidas. Confira:

Recentemente, mostramos por aqui que Geisy Arruda costuma esbanjar boa forma com looks minimalistas e nunca deixa de compartilhar tudo com os seus mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Nos registros, a celebridade costuma gerar polêmica ao surgir em cliques pra lá de sensuais.

(*Metropolitana FM)