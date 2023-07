Geisy Arruda mostra marquinha de bronzeado e seios não cabem no decote

Geisy Arruda, influenciadora digital, produtora de conteúdos adultos em plataformas adultas, resolveu abusar de seu corpão com um clique mais sexy na tarde desta sexta-feira (30). As informações são da Metropolitana FM.

“Pensando em mudar…”, escreveu na legenda da publicação. Já no clique, Geisy Arruda resolveu ousar e colocar um body preto, deixando mais do que à mostra sua marquinha de bronzeado pra lá de chamativa. Atualmente, a musa já conta com mais de 4,5 milhões de seguidores em seu Instagram oficial.

“Vai ficar maravilhosa de qualquer jeito”, elogiou um fã no campo de comentários. “O meu sonho ainda é ver esse mulherão bem de perto”, afirmou mais um, com diversos emojis de coração.

Geisy Arruda volta a comentar sobre cirurgia íntima

Durante entrevista cedida à revista Quem, Geisy Arruda voltou a comentar mais sobre suas cirurgias íntimas. Segundo a celebridade, foi um choque para toda a sociedade.

“Minha cirurgia íntima foi um baque na sociedade, chocou o mundo. Eu achei tudo tão incrível. O pós é terrível. Você não pode ter relação durante dois meses”, disse Geisy Arruda.

A musa ainda voltou a relembrar o ataque machista que sofreu em uma escola por conta roupa que veste: “A burrice, a agressividade e a maldade deles me fizeram ser quem eu sou e estar onde eu estou agora. Quando as pessoas me abordavam, abraçavam e falavam: você não fez nada… É tão legal ser querida, adorada, ser acalentada, foi ali que eu peguei o gosto pela fama”.