Geisy Arruda abre as pernas e coloca violão bem no meio

Geisy Arruda, influenciadora digital, modelo e dona de nossos corações, resolveu tirar toda a sua roupa, pegar um violão e deixar os fãs subindo pelas paredes com seu novo ensaio na manhã deste sábado (01). As informações são da Metropolitana FM.

“Link na bio. Link storys”, escreveu na legenda da publicação. Já no clique, Geisy Arruda surgiu como veio ao mundo, apostando em uma peruca diferenciada e, para não mostrar mais do que deveria, a modelo resolveu colocar um violão entre as pernas. Claro, a galera foi ao delírio em poucos minutos.

“Como tenho vontade de aprender a tocar violão!! Pode me ensinar?”, brincou um seguidor no campo de comentários. “Violão sortudo! Posso trocar de lugar com ele?”, questionou mais um.

Geisy Arruda explica ensaio sensual com peruca e violão: “Queria algo diferente”

Durante entrevista cedida à revista Quem, Geisy Arruda explicou mais sobre seu último ensaio sensual, em que apostou em usar uma peruca e violão. Segundo a celebridade, é uma mistura de tudo que ela.

“Eu gosto de fazer ensaios de peruca, pois encarno as personagens de mulheres e consigo trazer a sensualidade aflorada de mulheres diferentes mexendo com o imaginário dos homens”, disse Geisy.

Recentemente, a produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura ainda revelou que recebeu uma oferta para programa e, claro, não aceitou: “Já chegaram a me oferecer US $ 20 mil mil por 1 hora”.