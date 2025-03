Geisy Arruda estica biquíni cavado no limite e coloca bumbum fica partido ao meio

Geisy Arruda, influencer, apareceu de biquíni vermelho cavado, na Prainha do Rio Novo, no Jalapão, em Tocantins. A beldade provocou os seguidores com marquinha de sol na virilha à mostra, além de colocar o bumbum enorme para cima.

“Esta mulher é linda demais, é maravilhosa, é um espelho”, “Gata linda demais”, “Que visão maravilhosa”, “O corpo mais sexy do Brasil e do mundo”, “Maravilhosa demais”, “O corpo mais sexy do Brasil e do mundo”, “Deusa perfeita”, “Eita, gostosa”, dispararam os seguidores.

Recentemente, a influencer surgiu à la Tieta, completamente plena nas dunas do Jalapão, com biquíni rosa de crochê. A beldade mostrou o corpo bronzeado e os pernões. Os elogios também foram intensos.

Geisy Arruda acumula mais de 4 milhões de seguidores na rede social. Mas nem tudo são flores. A influencer chocou os fãs ao revelar que foi vítima de violência psicológica do seu ex-namorado, Rodrigo Adão.