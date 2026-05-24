VÍDEO | Mulher viraliza ao ir de moto sozinha para a maternidade

Uma mulher viralizou nas redes sociais após compartilhar o momento em que foi sozinha, pilotando uma motocicleta, para a maternidade enquanto já estava em trabalho de parto.

Claudia Pereira gravou o próprio trajeto até a clínica enquanto aguardava o nascimento da filha, Ísis Maytê. Nas imagens, ela aparece usando capacete, carregando as malas e demonstrando tranquilidade durante o percurso.

“Bora pra maternidade!”, diz Claudia no vídeo, enquanto mostra a barriga apoiada sobre o tanque da moto.

A bebê nasceu no último dia 12 de maio, em Ouro Preto do Oeste.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e abriu debates sobre maternidade solo e a ausência de rede de apoio para muitas mulheres. Nos comentários, milhares de internautas relataram experiências parecidas e demonstraram solidariedade à mãe.

Muitas mulheres destacaram os desafios enfrentados durante a gestação e a criação dos filhos sem apoio familiar ou do parceiro, apontando a sobrecarga emocional e física vivida diariamente por mães solo.

VÍDEO:

Reprodução: @claudia_pereira_oliveira

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