Rachel Sheherazade chama atenção ao exibir corpo sarado: ‘Perfeita’

Discreta, a jornalista Rachel Sheherazade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpaço

Rachel Sheherazade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza natural.

A jornalista e ex-participante do reality ‘A Fazenda 15’, da Record TV, ostentou seu corpo sarado ao compartilhar uma foto em frente ao espelho, usando um biquíni preto. “Tá calor aí?”, perguntou a jornalista na legenda da publicação, acrescentando emojis de fogo.

Nos comentários, ela recebeu diversos elogios. “Perfeita”, disse uma seguidora. “Um corpo é um corpo, né gata?”, escreveu outra. “Tá linda demais”, falou uma fã. “Deixa qualquer uma no chinelo”, afirmou mais uma

Vale lembrar que Rachel Sheherazade não faz mais parte do quadro de funcionários da Record TV. A jornalista comunicou em suas redes sociais em dezembro que a emissora não iria renovar seu contrato por não ter planos para ela em 2025. “Meus agradecimentos a Record pelo respeito e a confiança no meu trabalho. Em menos de um ano, pude encabeçar dois grandes projetos na emissora e recebi muito amor por onde passei. O sentimento é de felicidade por tudo o que vivi este ano e aquela sensação maravilhosa do dever cumprido!”, escreveu no X na ocasião.

Rachel Sheherazade resgata clique grávida

Rachel Sheherazade encantou os seguidores ao compartilhar registro de quando estava grávida do segundo filho, Gabriel. Na foto, tirada em 2007, a apresentadora surgiu segurando a primogênita, Clara, no colo. Ambos são frutos do antigo casamento com o corretor de imóveis, Rodrigo Porto.

“#tbt2007. A mulher mais feliz do mundo é aquela que encontra o amor e vive cercada dele. Eu sou essa mulher, que sonhou desde a infância com esses filhos, e hoje sou nutrida pelo maior amor do mundo. Obrigada, Cacá e Iel! Vocês são minha vida todinha”, declarou na legenda da publicação.