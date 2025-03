Paolla Oliveira arrasa com look com decote duplo para festa de ‘Vale Tudo’

Para a festa da próxima novela das nove, ‘Vale Tudo’, Paolla Oliveira arrasa na escolha do vestido e chama muita atenção; confira

A atriz Paolla Oliveira chamou muita atenção ao exibir o look que escolheu para a festa da próxima novela das nove, Vale Tudo. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 20, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e a famosa impressionou ao postar fotos de sua produção para o momento especial.

Escalada para viver Heleninha no remake da trama, que fez sucesso em 1988, a global caprichou ao apostar em um vestido branco nada básico. A peça com decote na frente e atrás, com as costas abertas, deixou a namorada de Diogo Nogueira deslumbrante.

“Uma noite para celebrar essa história que marcou e ainda vai marcar tantos de nós”, escreveu a musa na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. “Sabe ser uma deusa neh! Arrebenta”, disse Larissa Manoela. “Uma acontecimento”, falou Carolina Dieckmann.

O remake de Vale Tudo estreia no dia 31 de março. Em entrevista ao Extra, Paolla Oliveira falou sobre reviver a personagem feita primeiramente por Renata Sorrah. “Eu quis muito fazer essa personagem. A partir daí, a hora que deu certo, pensei em seguir por todos os caminhos para encontrar cada minucia dela. Literatura, reuniões no Alcoólicos Anônimos, assisti outros trabalhos que tinham a ver com essa temática, fiz aulas de corpo, de voz… Tudo que se possa imaginar para me sentir disponível para o que ela me exige. Também vi um pouco da primeira versão da novela. Não tem como não ver a Renata trabalhando”, ressaltou ela, que deixou o posto de rainha de bateria para se dedicar ao trabalho e outros assuntos pessoais.

Diogo Nogueira fala sobre relacionamento com Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira estreou no GNT em um programa de culinária, o Diogo na Cozinha. Na ocasião, o artista deu uma entrevista ao Gshow e falou sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, com quem está desde julho de 2021.

Sempre muito apaixonados e esbanjando química, o casal gera curiosidade e o famoso comentou se eles têm uma relação aberta. Além disso, Diogo Nogueira explicou que se considera casado com a global, que estará no remake de Vale Tudo.

“Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”,confessou ao Gshow..