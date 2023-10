Gabi Martins ostenta corpão em ensaio fotográfico na praia: “Linda”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins chamou a atenção ao exibir suas curvas em Fernando de Noronha

Gabi Martins elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 16, ao postar as fotos de um ensaio fotográfico que realizou durante sua viagem a Fernando de Noronha.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 exibe toda sua beleza e suas curvas impecáveis ao surgir fazendo pose em meio a linda paisagem da praia, usando um biquíni fio-dental.

Ao dividir os registros, ela escreveu um poema de Mariany A.N. Dutra. “Sereia, se me encantas. Em teu canto vou me lançar. Menina peixe que espalhas. Pelo imenso desse mar, seu encanto de ternura. Que me fazes delirar. Sons suaves dos seus lábios. Que me fazem arrepiar, se é real ou fantasia. Sereia, venhas a me encantar!”, disse ela na legenda da publicação.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios. “Linda”, disse uma seguidora. “Eita, que perfeita”, escreveu outra. “Maravilhosa”, falou uma fã. “É uma sereia”, comentou mais uma. “Linda em todos os ângulos”, afirmou um admirador.

Confira as fotos:

Gabi Martins é intimada na justiça por mulher que processou Virginia

A cantora Gabi Martins teve uma surpresa quando chegou em casa e recebeu da mãe uma intimação da justiça. Ela contou em seus stories que está sendo processada pela mesma mulher que alegou ser amante de Zé Felipe e ter sido ameaçada por Virginia Fonseca. A mulher afirma que a loira a ameaçou por ciúmes de seu ex-namorado na cidade de São Pedro de Aldeia, local que a famosa nunca esteve.

“[…] A mesma pessoa que está falando coisas infundadas do Zé e da Virginia está me processando alegando coisas também infundadas. Eu tô completamente chocada e assustada, porque eu nunca vi ela na vida. Não faço a menor ideia de quem seja, nem sei qual o intuito dela. Se ela quer chamar a atenção com isso, ou o que ela quer, mas eu tô em choque”, confessou.